Голі сідниці Седюка на Євробаченні: прокуратура направила до суду обвинувальний акт

Київська місцева прокуратура № 4 скерувала до Дніпровського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно Віталія Седюка, який оголив сідниці на сцені під час виступу Джамали в рамках фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017" 13 травня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник прес-служби прокуратури Києва Надія Максимець.

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Вона нагадала, що Седюк був затриманий правоохоронцями 13 травня після своєї скандальної витівки.

Максимець зауважила, що органом слідства його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). "Наразі - слово за судом", - додала речниця.

Як повідомляв УНІАН, після скоєння правопорушення відносно Седюка було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Седюку загрожує п’ять років позбавлення волі. "Був затриманий охороною конкурсу, за участю поліції, чинив опір під час затримання. В порядку ст. 208 КПК України затримано на 72 години до суду, який обере йому завтра запобіжний захід за статтею 296 ч.3 (хуліганство з обтяжуючими) - від штрафу до п'яти років позбавлення волі", - повідомив Аваков.

Міністр додав, що таким чином Седюк вирішив реалізувати своє хобі. "Під час виступу нашої Джамали, з його слів, він вирішив реалізувати своє хобі, бо "неофіційно працює провокуючим журналістом", - зазначив Аваков.

15 травня Дніпровський райсуд Києва обрав Седюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, який діятиме до 12 липня. Суд зобов’язав Седюка не залишати без повідомлення слідчого межі Києва, з’являтися за першим викликом до органів слідства, здати на зберігання паспорти, які дозволяють виїзд за межі України. Також суд попередив Седюка про те, що в разі невиконання покладених на нього обов’язків запобіжний захід йому може бути змінений на жорсткіший.