Джамала вперше прокоментувала оголені сідниці Седюка на Євробаченні-2017 (відео)

Українська зірка Джамала вперше прокоментувала витівку скандального пранкера Віталія Седюка під час її виступу у фіналі Євробачення-2017, передає ТСН.

Як відомо, тоді Седюк вибіг на сцену до Джамали й оголив сідниці. Проте співачка тоді не розгубилася і навіть не подала вигляду, що щось сталося. Склалося враження, ніби артистка взагалі не помітила сідниць Седюка.

"Я все побачила. Я вам більше скажу. Він злякався більше, що мені просто все одно. Я собі співаю свою пісню, несу свій меседж, який мені потрібно. Здається, що у нього була якась нотка, він наче не зрозумів, чому я не злякалася. Я робила свою справу. У мене прем'єра пісні. Я співаю в камеру, я роблю свою роботу", - прокоментувала інцидент Джамала.

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Сама співачка вважає, що надто звинувачувати одіозного пранкера не варто. Натомість у зірки багато запитань до охорони.

"А от що робила охорона, якої було дуже багато, що вона робила в цей момент, для мене це питання і я буду розбиратись з цим. Він мене міг штовхнути, вдарити і таке інше. От до охорони й до організаторів у мене є багато запитань. Тому що я робила свою справу, а вони – ні. Вони не захищали мене. Там була сотня охорони. Вони дали йому 30 секунд оббігти, побігти. Це дуже поганий момент, який потрібно з'ясувати, хто ж винний. А винний є. І не пранкер. Аваков казав: "Потрібно посадити…", – не треба. Не треба вішати на нього всі гріхи. Ви провтикали і ви маєте відповідати за це", - наголосила Джамала.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу Джамали пранкер Віталій Седюк вибіг на сцену й оголив сідниці. Цю витівку показали в прямому ефірі фіналу Євробачення-2017. Охорона швидко зреагувала та забрала Седюка зі сцени, після чого, за словами міністра внутрішніх справ, його відвезли в СІЗО. 15 травня Дніпровський суд Києва обрав запобіжний захід пранкеру у вигляді особистого зобов'язання.