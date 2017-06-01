Справа Шеремета: екс-співробітник СБУ не причетний до вбивства, у нього статус свідка

Народний депутат України Антон Геращенко (фракція «Народний фронт») вважає, що у справі про вбивство Павла Шеремета правоохоронцям допомогло журналістське розслідування. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Геращенко наголосив, що в розслідуванні «дійсно був один відеозапис, якого не було у слідства».

У той же час він додав, що «було б добре, якби журналісти паралельно з підготовкою фільму все-таки передали цю інформацію раніше. Можливо, якби цей запис був у поліції півроку тому, то ми б просунулися далі».

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«Тому тут ще є зворотний бік медалі – між бажанням журналістів зробити якусь «смажену новину» і якістю проведення слідства», - сказав Геращенко і додав, що над цим балансом треба поміркувати всім сторонам.

Також Геращенко наголосив, що цей запис був корисним для слідства — він був у кольорі і в іншому ракурсі показав обличчя виконавців вбивства Шеремета.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи є у слідства якісь докази про причетність колишнього співробітника СБУ до вбивства журналіста, Геращенко сказав: «Якщо б ця людина, колишній співробітник СБУ, мав безпосереднє відношення до вбивства Шеремета, то чи давав би він двічі інтерв'ю журналістам, які вели розслідування, чи приходив би він на допити, чи був би він взагалі живий і перебував на території України? Думаю, що це вкрай малоймовірно».

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За словами Геращенка, на сьогодні «у цієї людини статус свідка», і він дав свої свідчення слідству.

«Фактів того, що це саме він причетний до вбивства Павла Шеремета, немає», - підкреслив нардеп. При цьому він додав, що якби цей чоловік був причетний до вбивства, то організатори теракту не залишили б його в живих або вивезли його «на територію держави, з території якої, на мою думку, це все було організовано, на територію Російської Федерації».

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей).

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року у поліції заявили, що в рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялося, що на той час у справі про вбивство журналіста підозрюваних ще не було.