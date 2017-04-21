Слідство озвучило 5 версій, які розглядаються у справі Шеремета
Слідство досі розглядає декілька версій.
Через 9 місяців після вбивства журналіста Павла Шеремета, слідство досі розглядає кілька версії.
Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.
За його словами на цей час у зазначеному кримінальному провадженні відпрацьовується кілька версій щодо можливих мотивів скоєння вбивства.
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Серед них, за словами Тракала, розглядають:
- вчинення злочину через професійну діяльність у Російській Федерації та Республіці Білорусь;
- помилка в об’єкті злочину, а саме готування вбивства власника видання "Українська правда" Олени Притули;
- критичні публікації Шеремета у виданні "Українська правда" та виступи на радіо "Вести";
- дестабілізація ситуації в державі з метою формування помилкового негативного сприйняття суспільно-політичної ситуації в Україні;
- конфлікти в особистому житті Шеремета у зв’язку із сімейним, комерційним та фінансовим становищем останнього.
20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника видання Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.