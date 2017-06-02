На Житомирщині у 2016 році кількість офіційних мільйонерів збільшилася на 13% – до 34 осіб

Кількість офіційних мільйонерів у Житомирській області у 2016 році збільшилася на 13,3 % порівняно з 2015 роком – до 34 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник начальника управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби України у Житомирській області Сергій Барсук.

«Доходи, що перевищують 1 млн грн, станом на 1 травня цього року, задекларували 34 громадянина, загальна сума задекларованого доходу складає 98,5 млн грн. Тоді як за 4 місяці 2016 року було зареєстровано 30 мільйонерів. Сума доходу – 103 мільйони. Таким чином, мільйонерів у Житомирському регіоні порівняно з минулим роком стало на 13,3% більше», - повідомив Барсук.

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Як уточнили УНІАН у прес-службі відомства, найчастіше мільйонні доходи жителі Житомирської області декларували як дивіденди, інвестиційні та іноземні доходи, від продажу нерухомості, оренди квартир і будинків, тощо.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня в Україні стартувала деклараційна кампанія, у ході якої громадяни повинні декларувати доходи, отримані упродовж 2016 року.