В Україні вперше засудили учасника терористичної організації за порушення законів і звичаїв ведення війни

Вперше в Україні учасника терористичної організації засуджено за порушення законів і звичаїв ведення війни.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, до 10 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено громадянина України, якого 1 червня 2017 вироком Слов’янського міськрайонного суду Донецької області визнано винним в участі у терористичній організації «ДНР», сприянні Російській Федерації у веденні агресивної війни проти України та порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Слідством установлено та у суді доведено, що вказаний громадянин, виконуючи відведені йому функції у складі терористичної організації «ДНР», здійснював незаконне утримання і конвоювання полонених військовослужбовців Збройних сил України й інших осіб, які незаконно утримувалися бойовиками у захопленому приміщенні Управління СБУ в Донецькій області.

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При цьому він спільно з іншими терористами, всупереч Женевській конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, користуючись беззахисним станом полонених та відсутністю можливості до самозахисту, застосовував до них фізичне насильство, бив, мордував, погрожував убивством, вчиняв інші дії, які створювали загрозу їх здоров’ю і життю.

Слідством установлено 30 потерпілих від злочинних дій зазначеної особи.

Підозрюваного було затримано 10 лютого 2017 р. у м. Слов’янськ слідчими Головної військової прокуратури спільно із співробітниками СБУ.