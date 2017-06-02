Житомирщину відвідали представники японської благодійної організації "Діти Чорнобиля та Фукусіми"

Житомирську область відвідали представники японської благодійної організації «Діти Чорнобиля та Фукусіми». Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, з 28 травня по 2 червня делегація з Японії від благодійної організації «ЧеФуКо» («Діти Чорнобиля та Фокусіми») відвідала Житомир та Овруцький район Житомирщини.

Це вже був п’ятий візит представників цієї благодійної організації на Житомирщину.

В рамках візиту представники японської громадської організації зустрілись зі школярами Житомирської загальноосвітньої школи № 12. Під час зустрічі гості провели майстер-клас Mangekyo для житомирських школярів з виготовлення дитячої іграшки.

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Крім того, японська делегація побувала в одній з лікарень області у дитячому відділенні. Члени делегації провели спільне заняття з дітьми з виготовлення сувенірів зі спеціальної глини. У свою чергу, адміністрація лікарні та діти подарували гостям українські сувеніри.

Окрім цього, в рамках візиту японської делегації відбувся круглий стіл на тему «Відображення наслідків техногенних катастроф на життя дитини, на прикладі аварій на ЧАЕС та Фукусіма-1». Представник з Японії презентував доповідь про світову діяльність фонду «ЧеФуКо», в свою чергу українські доповідачі розповіли про проблеми дитячого населення Житомирського регіону, яке найбільш постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС.

З української сторони свої виступи презентували лікарі, науковці, педагоги, громадські діячі та ліквідатори аварії.

Довідка УНІАН. Організація «ЧеФуКо» була заснована у 2013 році. Головна мета благодійної організації – допомога всім дітям світу, які зазнали лиха від трагедій та катастроф, починаючи з дітей префектури Фукусіма та тих, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.