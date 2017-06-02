Житомирщину відвідали представники японської благодійної організації "Діти Чорнобиля та Фукусіми"
Це вже був п’ятий візит представників цієї благодійної організації на Житомирщину.
Житомирську область відвідали представники японської благодійної організації «Діти Чорнобиля та Фукусіми». Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, з 28 травня по 2 червня делегація з Японії від благодійної організації «ЧеФуКо» («Діти Чорнобиля та Фокусіми») відвідала Житомир та Овруцький район Житомирщини.
Це вже був п’ятий візит представників цієї благодійної організації на Житомирщину.
В рамках візиту представники японської громадської організації зустрілись зі школярами Житомирської загальноосвітньої школи № 12. Під час зустрічі гості провели майстер-клас Mangekyo для житомирських школярів з виготовлення дитячої іграшки.
Читайте такожЯпонія продовжить допомагати Житомирщині спеціальним медичним обладнанням
Крім того, японська делегація побувала в одній з лікарень області у дитячому відділенні. Члени делегації провели спільне заняття з дітьми з виготовлення сувенірів зі спеціальної глини. У свою чергу, адміністрація лікарні та діти подарували гостям українські сувеніри.
Окрім цього, в рамках візиту японської делегації відбувся круглий стіл на тему «Відображення наслідків техногенних катастроф на життя дитини, на прикладі аварій на ЧАЕС та Фукусіма-1». Представник з Японії презентував доповідь про світову діяльність фонду «ЧеФуКо», в свою чергу українські доповідачі розповіли про проблеми дитячого населення Житомирського регіону, яке найбільш постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС.
З української сторони свої виступи презентували лікарі, науковці, педагоги, громадські діячі та ліквідатори аварії.
Довідка УНІАН. Організація «ЧеФуКо» була заснована у 2013 році. Головна мета благодійної організації – допомога всім дітям світу, які зазнали лиха від трагедій та катастроф, починаючи з дітей префектури Фукусіма та тих, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.