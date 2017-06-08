У Краматорську чиновник міськради систематично вимагав гроші з переселенців - СБУ

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на хабарі начальника одного з відділів Краматорської міської ради. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що чиновник систематично вимагав гроші з переселенців з тимчасово окупованих територій за безперешкодне отримання реєстрації у Краматорську.

Читайте такожСБУ затримала командира частини Нацгвардії, який збирав "данину" з підлеглих

"У випадку відсутності грошей, чиновник штучно відмовляв громадянам у реєстрації, через що вони не могли отримувати належні їм соціальні та пенсійні виплати", - повідомили в СБУ.

Зазначається, що начальник відділу був затриманий під час передачі посередником трьох тисяч гривень, отриманих від вимушеної переселенки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.