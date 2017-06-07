Чиновника Фонду гарантування вкладів спіймали на хабарі у $5 мільйонів

Генеральна прокуратура України спільно зі Службою безпеки України сьогодні при отриманні хабара в сумі $5 млн затримала уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на сторінці в Facebook.

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Повідомляється, що зловмисник розробив злочинну схему вимагання та одержання хабарів від керівників банківських установ, в яких введено тимчасові адміністрації.

"$5 млн - ціна невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду, в порядку погашення банківськими установами зобов'язань перед кредиторами та реалізацію високоліквідних активів за заниженими цінами", - написав Луценко.

Такі дії КК оцінює до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, на Одещині за вимагання $15000 хабара затримали керівників наукових установ.