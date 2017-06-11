У польському Перемишлі понад 1000 українців вшанували пам'ять загиблих українських воїнів (фото)

У Перемишлі понад 1 тис. осіб вшанували пам'ять загиблих українських воїнів, похованих на українському військовому цвинтарі.

Як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, цьогорічне Свято національної пам'яті розпочалося молитвою у Кафедральному соборі УГКЦ св. Івана Хрестителя у Перемишлі.

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Опісля літургії понад 1000 учасників, українців зі всієї Львівщини та українська громада в Польщі, пройшли пішою ходою Перемишлем на військовий цвинтар у селі Пикуличі. Тут спочивають вояки Армії Української Народної Республіки та Української Галицької Армії.

Нині в групових могилах поховано орієнтовно понад 2000 полонених та інтернованих вояків і старшин УГА, Армії УНР, в двох братніх могилах спочиває 47 українських патріотів, вояків і старшин УПА.