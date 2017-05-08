У Києві відкрили виставку про боротьбу УПА із нацистами (фото)

У Києві відкрили фотодокументальну виставку про антинацистську боротьбу Української повстанської армії «УПА – відповідь нескореного народу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського інституту національної пам’яті, з нагоди Дня пам’яті та примирення представили її першу частину – «Повстанці проти нацизму», яка розповідає про антинацистський фронт українських націоналістів.

На 12 стендах у фотографіях, документах, мапах та інфографіках представлено цілісну картину протистояння Організації українських націоналістів та УПА з Третім Рейхом.

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Виставка за допомогою світлин, яких використано понад 200, документів, зокрема з німецьких архівів, мап розвінчує поширені міфи про УПА. Вона розповідає про те, як ОУН дійшла до конфронтації з нацистською Німеччиною, за яких умов розгорнула повстанську армію, яким був масштаб її воєнних дій проти окупантів та якими були антиповстанські операції нацистів у відповідь, які втрати понесли націоналісти у цьому протистоянні.

«УПА – відповідь нескореного народу» є спільним проектом Українського інституту національної пам’яті, Центру досліджень визвольного руху, Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» та Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

Друга частина виставки «Повстанці проти комунізму» буде відкрита в жовтні, напередодні 75-ї річниці створення УПА.

Виставка «УПА – відповідь нескореного народу» експонуватиметься на площі перед Національним музеєм історії України (Київ, вул. Володимирська, 2) до 7 червня.