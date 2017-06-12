На Харківщині прикордонники затримали українця, який працював на медіа-ресурси бойовиків

У Харківській області прикордонники затримали українця, який працював на медіа-ресурси незаконних збройних формувань. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"У Харківській області в рамках проведення спільної прикордонної операції "Кордон-2017" в 10 метрах від державного кордону прикордонники відділу "Дергачі" затримали громадянина 1983 року народження. Зупинили чоловіка в напрямку українського населеного пункту Грани і російського Червоний Хутір. Уродженець Донецької області намагався потрапити на територію Росії поза пункту пропуску", - повідомили в прес-службі.

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Прикордонники встановили, що українські правоохоронці мають відносно затриманого відомості про його можливу причетність до незаконним збройним формуванням.

"Під час бесіди чоловік розповів, що проводив пропагандистську діяльність на медіа-ресурсах російських найманців в Донецькій області. Зокрема він здійснював зйомки бойових дій в районі Донецького аеропорту і в місті Краматорськ протягом 2014-2015 років, записував інтерв'ю бойовиків, у тому числі керівника підрозділу "Сомалі" з позивним "Гіві", а також готував інформаційні матеріали для різних радіо - та інтернет-ресурсів", - повідомили у ДПСУ.

Після складання адміністративних документів затриманого передали представникам СБУ. Подальшу його долю вирішить суд.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали автомобіль з контрабандою майже на мільйон гривень.