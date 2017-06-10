На Харківщині затримали автомобіль з контрабандою майже на мільйон гривень

Біля кордону з Росією прикордонники Харківського загону спільно з представниками СБУ та Національної поліції затримали автомобіль з контрабандним товаром на 800 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, для перевірки інформації, що надійшла від місцевого жителя, у вказаний район виїхала група реагування. Під час пошукових заходів неподалік селища Липці прикордонники виявили автомобіль "Газель". Його водій на вимогу прикордонників зупинитись проігнорував та продовжував рух у бік Харкова. Через це правоохоронці почали переслідування автомобіля, заблокували та зупинили його.

В ході спільного огляду в ньому було виявлено контрабандний товар: одяг в тюках, взуття та сумки.

Стосовно порушника правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185 - 10 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України).

Виявлені в автомобілі товари разом із власником було передано співробітникам фіскальної служби. Попередня сума оцінки вилученого товару становить 800 тисяч гривень.