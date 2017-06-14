Прикордонники відзвітували про поїздки українців до "ЛДНР" і Криму (документ)

Українці в 2017 році стали рідше, ніж у 2016-му, відвідувати окупований Росією Криму, але частіше перетинати лінію розмежування з тимчасово неконтрольованими районами Донецької і Луганської областей. Це випливає з відповіді Державної прикордонної служби (ДПС) на офіційний запит "Апострофа".

"Адміністративний кордон з Автономною Республікою Крим у 2017 році ( станом на 30 травня ц. р.) в установленому порядку перетнули 789 тис. осіб (аналогічний період 2016 року - 932 тис.), з яких на в'їзд - 387 тис. (2016 рік - 463 тис.), на виїзд - 402 тис. (2016 рік - 470 тис.).

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Лінію розмежування в районі проведення АТО в установленому порядку перетнули 3,972 млн осіб (2016 рік – 3,041 млн), з яких на в'їзд – 2,013 млн (2016 – 1,525 млн), на виїзд – 1,959 млн (2016 – 1,516 млн)", - йдеться в документі.

Як відомо, через лінію розмежування у зоні АТО діє чотири автомобільних пункти пропуску в Донецькій області – "Майорск", "Маріїнка", "Новотроїцьке" і "Гнутово", а також один пішохідний пункт пропуску в Луганській області - "Станиця Луганська". На адміністративному кордоні з окупованим Кримом діють КПВВ "Каланчак", "Чонгар", "Чаплинка".

Зазначимо, за даними Міністерства соціальної політики, станом на червень 2017 року на облік взято майже 1,6 млн переселенців з Донбасу і з Криму.