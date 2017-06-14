Троє жителів Житомирщини стали жертвами шахраїв, які прикинулися працівниками банку

Троє жителів Житомирської області упродовж 13 червня стали жертвами шахраїв, що назвалися банківськими працівниками. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Читайте такожТернопільські кібершахраї обікрали банки на мільйон гривеньЯк зазначається у повідомленні, 13 червня надвечір після спілкування з представником служби безпеки банку з картки 70-річного житомирянина зникли понад 20 тис. грн. Повідомлення про це літній чоловік отримав на свій мобільний телефон. У зверненні до поліції заявник розповів про те, що повідомив абонентові на його прохання реквізити своєї картки для нібито вирішення технічних проблем із її розблокування.

Аналогічно закінчилася історія спілкування з так званими «банківськими працівниками» 43-річної жительки селища Лугин та 42-річної жительки Новограда-Волинського. У подальшому з їхніх рахунків зникли відповідно близько 2 тис. грн та понад 2,7 тис. грн.

Також на шахраїв через сайт купівлі-продажу потрапила й 52-річна жителька Коростишева. Жінка повідомила потенційному покупцю реквізити своєї банківської картки, а вже за кілька годин з неї було незаконно знято понад 7 тис. грн.

«Із уявної халепи опівночі «витягала» свого зятя і 51-річна жителька Новограда-Волинського. Псевдополіцейський телефоном запросив у жінки кругленьку суму, проте погодився й на термінову передачу наявних збережень. Тож заявниця перерахувала на номер мобільного рахунку невідомого їй абонента понад 5 тис. грн. І лише після того переконалася, що розмовляла із пройдисвітами», - повідомляє поліція.

Усі вказані факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) ККУ. У рамках розпочатих кримінальних проваджень поліцейські встановлюють особи ошуканців.

Правоохоронці закликають громадян області не бути легковажними, цінувати себе та власну працю та не віддавати гроші шахраям.