"Зняла порчу": у Львові ворожка виманила у жінки на вулиці гроші та прикраси на 275 тисяч

Як повідомляє Головне управління поліції у Львівській області, до Личаківського відділу поліції Львова із заявою про шахрайство звернулася 25-річна львів’янка.

Жінка повідомила, що 23 серпня у період з 16:00 до 17:00, на вулиці Джоржда Вашингтона у Львові невідома жінка під приводом ворожіння і зняття порчі заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 тисяч гривень, 450 євро, 8 тисяч доларів та ювелірними виробами із золота - загалом на суму 275 тисяч гривень.

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За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють особу жінки, причетної до шахрайства.