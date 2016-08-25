"Зняла порчу": у Львові ворожка виманила у жінки на вулиці гроші та прикраси на 275 тисяч

19:50, 25 серпня 2016
Суспільство
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У Львові правоохоронці встановлюють особу жінки, яка незаконно заволоділа грошима та ювелірними виробами іншої жінки.

/ galina-iv.ru

Як повідомляє Головне управління поліції у Львівській області, до Личаківського відділу поліції Львова із заявою про шахрайство звернулася 25-річна львів’янка.

Жінка повідомила, що 23 серпня у період з 16:00 до 17:00, на вулиці Джоржда Вашингтона у Львові невідома жінка під приводом ворожіння і зняття порчі заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 тисяч гривень, 450 євро, 8 тисяч доларів та ювелірними виробами із золота - загалом на суму 275 тисяч гривень.

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За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють особу жінки, причетної до шахрайства.

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