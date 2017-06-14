ГПУ проводить обшуки в Нацполіції Київської області

Генпрокуратура проводить обшуки за місцями роботи та проживання керівного складу Управління фінзабезпечення та бухобліку ГУ Нацполіції в Київській області, які підозрюються у заволодінні майже мільйона гривень державних коштів. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Нацполіції в Київській області у період 2015-2016 років, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволоділи державними коштами у сумі майже один мільйон гривень, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ГУ НП в Київській області, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, оформленні на підставних осіб, у тому числі "мертві душі"", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок протиправних дій службових осіб державному бюджету спричинено збитки в особливо великих розмірах.

У зв’язку з цим, 14 червня 2017 року слідчими Генпрокуратури України проводяться обшуки за місцями роботи та проживання керівного складу Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Київській області.

"Під час проведення вказаних слідчих дій виявлено та вилучено документи, які підтверджують злочинну діяльність посадових осіб правоохоронного органу, та які будуть використанні при доказуванні кримінального правопорушення", - повідомили в ГПУ.