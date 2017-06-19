Іван Дорн після вигнання з Одеси засвітився на барахолці в Києві (відео)
Артист спілкувався з гостями заходу, розважав їх, робив селфі.
Співак Іван Дорн після скасованого концерту в Одесі та інтерв'ю російському журналісту був помічений в Києві.
Виконавець разом зі своїм підопічним взяли участь у благодійній барахолці "Кураж Базар", яка відбулася в минулі вихідні. Іван одягнув білі штани, теніску в смужку, яку доповнив червоною хусткою, який носили піонери.
Артист спілкувався з гостями заходу, розважав їх, робив селфі. Крім Дорна на арт-заводі "Платформа" були присутні Джамала, Ната Жижченко, Світлана Вольнова, Діма Шуров з сином Львом, Даша Малахова, Гарік Корогодський.
Для селебрітіс виділили окрему зіркову алею, де вони продавали свої речі, їжу, робили фото заради доброї справи - знаменитості збирали гроші для дітей з порушенням розвитку.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, сам виконавець говорив, що скасували його одеський виступ місяць тому, а представники артиста не коментують ситуацію.
Так, сьогодні на Благодійному Кураж Базарі був дощ. Він тривав лише годину і це єдине, що на хвилину ввело нас в замішання. Всього на хвилину, тому що в іншому не вистачає слів передати, як було чудово. Різні і несхожі діти знаходили спільну мову, сміялися і веселилися, люди посміхалися і з цікавістю вивчали все, що ми для них приготували в ці вихідні, @dorn_ivan і його лейбл @masterskayalab записали дитячий трек разом з усіма прямо під час Кураж Базару - ви б бачили обличчя маленьких куражистов, вони були щасливі <3 @mgzavrebi_official зібрали біля сцени рекордна кількість туристів і стільки задоволених співаючих осіб в капюшонах дощовиків бачилося нам, що дух захоплювало. А потім на сцену вийшла @jamalajaaa і в імпровізації продемонструвала свій неймовірний голос. А після цього ми заспівали хором "Прорвемося" мовою жестів і, здається, у кожного стоїть неподалік пройшли мурашки по тілу. А ще, а ще, а ще ... Диво сталося. Так багато всього і все якась магія. Хочеться обійняти вас сильно-сильно і попрощатися до завтра. Нам так подобається цей самий добрий Кураж Базар <3 #покуражим #куражбазар #помогаюнакураже #космоскосмосякураж