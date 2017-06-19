Іван Дорн після вигнання з Одеси засвітився на барахолці в Києві (відео)

Співак Іван Дорн після скасованого концерту в Одесі та інтерв'ю російському журналісту був помічений в Києві.

Виконавець разом зі своїм підопічним взяли участь у благодійній барахолці "Кураж Базар", яка відбулася в минулі вихідні. Іван одягнув білі штани, теніску в смужку, яку доповнив червоною хусткою, який носили піонери.

Артист спілкувався з гостями заходу, розважав їх, робив селфі. Крім Дорна на арт-заводі "Платформа" були присутні Джамала, Ната Жижченко, Світлана Вольнова, Діма Шуров з сином Львом, Даша Малахова, Гарік Корогодський.

Для селебрітіс виділили окрему зіркову алею, де вони продавали свої речі, їжу, робили фото заради доброї справи - знаменитості збирали гроші для дітей з порушенням розвитку.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, сам виконавець говорив, що скасували його одеський виступ місяць тому, а представники артиста не коментують ситуацію.