"Меморіал" визнав журналіста Семену політв'язнем

Правозахисний центр "Меморіал" визнав кримінальне переслідування автора "Крим.Реалії" Миколи Семени політично мотивованим і зажадав припинити справу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Справу проти Семени відкрили навесні 2016 року. За версією звинувачення, у статті про блокаду Криму журналіст закликав до порушення територіальної цілісності Росії. Миколі Семену загрожує до 5 років позбавлення волі.

Журналіст не визнає провини.

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Київ, США, ЄС, правозахисні та міжнародні журналістські організації закликають Росію відмовитися від судового переслідування Миколи Семени і звільнити всіх політв'язнів в Криму.

7 грудня 2016 року так званий слідчий в окупованому Криму пред'явив журналістові Миколі Семену звинувачення у кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації". Кримінальну справу, складене окупантами, складається з шести томів.

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На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на "вільне вираження думки".

Міністерство закордонних справ України 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і зокрема Миколи Семени.