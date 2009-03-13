ФДМУ спробує продати 6 обленерго вже в квітні-травні

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить на фондові торги державні пакети 6 обленерго у квітні-травні поточного року.

Про це УНІАН повідомив начальник департаменту продажу акцій на фондових ринках України та проведення аукціонів Юрій ЯКОВЛЄВ.

«У квітні ми виставимо перші три пакети, інші в травні», - сказав він.

Утім, він не уточнив черговість реалізації пакетів, зазначивши, що офіційну інформацію про це буде оприлюднено у виданні «Відомості приватизації» в середу 18 березня.

Як повідомляв УНІАН, Наказом від 27 лютого №310 ФДМ відновив продаж пакетів акцій ВАТ «Львівобленерго» у розмірі 26,98% СФ (у пакет входить 52 341 874 шт. номінальною вартістю 13 млн. 85,468 тис. грн.), ВАТ «Одесаобленерго» – 25% (52 137 211 шт., 13 млн. 34,3 тис. грн.), ВАТ «Полтаваобленерго» – 25%+1 акція (55 240 001 шт., 13 млн. 810 тис. грн.), ВАТ «Прикарпаттяобленерго» – 25,02% (25 930 531 шт., 6 млн. 482,63 тис. грн.), ВАТ «Сумиобленерго» – 25%+1 акція (44 281 375 шт. 11 млн. 70,34 тис. грн.), ВАТ «Чернігівобленерго» – 25%+1 акція (29 829 507 шт., 7 млн. 457,376 тис. грн.), яка була припинена наказом фонду в травні 2008 року.

Нагадаємо, позбутися блокуючих пакетів акцій шести енергозабезпечувальних компаній, у яких держава фактично не має впливу, уряд України намагається з 2007 року. У вересні 2007 року, згідно з постановою уряду (№1105), пакети акцій цих обленерго було вилучено зі статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» та передано ФДМ. Проте надалі їх продаж блокував Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який застерігав уряд щодо спроб «кишенькових» домовленостей під час їх реалізації.

Однак у грудні 2008 року своїм розпорядженням (№1517-р) уряд вніс ці держпакети до переліку підприємств, що підлягають продажу 2009 року.