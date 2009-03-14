В Херсоні стріляли в депутата - влучили в груди

Депутат Херсонської міськради Сергій ХАБОРСЬКИЙ, який входить до фракції Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція", дістав вогнепальне поранення в груди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Наталії ВІТРЕНКО.

Згідно повідомлення, замах на депутата стався 11 березня о 19:30 в центрі Херсона. Куля, що потрапила в С.ХАБОРСЬКОГО, пройшла навиліт через грудну клітину, не зачепивши життєво важливі органи.

В той же час, як повідомило джерело в правоохоронних органах Херсона, в депутата стріляли з травматичної зброї.

У прес-службі управління МВС України в Херсонській області повідомили, що не володіють інформацією про даний інцидент.

Сам С.ХАБОРСЬКИЙ відмовився коментувати кореспонденту УНІАН випадок із замахом, мотивуючи відмову тим, що коментарі можуть дати представники правоохоронних органів.

В той же час, за даними сайту, політик звернувся по допомогу з прискорення розслідування замаху до Генеральної прокуратури України.

«Вимагаю негайного підключення Генеральної прокуратури для прискорення розслідування замаху на життя депутата Херсонської міської ради від Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" Сергія Михайловича ХАБОРСЬКОГО. Є підстави вважати, що замах на життя цього депутата був у зв`язку з небажанням депутатів від нашої фракції брати участь в земельних аферах міської ради. Бачу, що правоохоронні органи Херсона намагаються зам`яти цей замах, цей факт злочину», - цитує Н.ВІТРЕНКО її сайт.

За офіційними даними Херсонської міськради, 36-річний С.ХАБОРСЬКИЙ є співвласником будівельних компаній “Дніпробуд” і “Херсонпостачбетон”.

За неофіційними даними, депутат також контролює казино «Спрут», розташоване в готелі «Фрегат» у центрі Херсона.

С.ХАБОРСЬКИЙ в міськраді Херсона входить до комісії з питань соціально-економічного розвитку підприємництва, планування, обліку, бюджету, фінансів та цін.