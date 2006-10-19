Київ - місто без кордонів, але це треба виправити

Віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Володимир РИБАК очолить робочу групу з питань сприяння органам місцевого самоврядування зі встановлення кордонів Києва.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18 жовтня ц.р. №521-р, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, В.РИБАК одержує право, у разі потреби, змінювати склад робочої групи.

Довідка УНІАН. Робоча група з питань сприяння органам місцевого самоврядування зі встановлення кордонів Києва була створена розпорядженням Кабміну від 15 грудня 2005 р. №522. Раніше робочу групу очолював Станіслав СТАШЕВСЬКИЙ.