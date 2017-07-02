У столиці анонім повідомив про замінування ще чотирьох станцій метро

У столиці анонім повідомив про замінування станцій метрополітену «Мінська», «Оболонь», «Майдан Незалежності» та «Льва Толстого».

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Як повідомили УНІАН у черговій частині управління поліції в метрополітені, станції було закрито на вхід та вихід.

Наразі, за словами співрозмовника агентства, «Мінська» та «Оболонь» працюють у штатному режимі.

Водночас станції «Майдан Незалежності» та «Льва Толстого» закриті на вхід та вихід. Триває перевірка щодо наявності на станціях вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні через повідомлення про замінування не працювала станція метрополітену "Театральна". За результатами перевірки вибухівки не знайдено.