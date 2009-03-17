Ющенко підписав закон щодо кризи і нафтопереробки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо послаблення негативного впливу світової фінансової та економічної кризи на вітчизняну нафтопереробну галузь.

Документ обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада ухвалила 19 лютого.

Законом передбачено встановлення імпортного мита на бітум в розмірі 10% від митної вартості. Крім того, документом скасовується експортне мито на скраплені гази (крім природного).

Згідно з законом, об`єктом оподаткування є вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територію України (окрім нафтопродуктів, що ввозяться для промислової переробки за прямими договорами на нафтопереробні підприємства України, які мають усі стадії технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів за переліком, визначеним Кабінетом міністрів України відповідно до закону України «Про ставки акцизного збору на деякі товари (продукцію)»), у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою.