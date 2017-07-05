"За Кримські ночі": ще одна російська співачка потрапила під заборону "Миротворця"
"Миротворець" заніс ще одну російську співачку у "Чистилище".
Російська співачка Марина Абросимова, яка відома під сценічним ім'ям МакЅим, поповнила базу злочинців українського Центру досліджень злочинів проти засад національної безпеки України "Миротворець", про що повідомляється у розділі "Чистилище".
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"Свідоме порушення державного кордону України. Незаконна гастрольна діяльність на території окупованої Росією Криму", - сказано у повідомленні про причини потрапляння співачки в базу.
У липні 2015 року співачка МакЅим виступала на сцені фестивалю "Кримські ночі", який проходив у Ялті.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, з початку року ДПСУ заборонила в'їзд в Україну 70 артистам.