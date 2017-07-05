"За Кримські ночі": ще одна російська співачка потрапила під заборону "Миротворця"

Російська співачка Марина Абросимова, яка відома під сценічним ім'ям МакЅим, поповнила базу злочинців українського Центру досліджень злочинів проти засад національної безпеки України "Миротворець", про що повідомляється у розділі "Чистилище".

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"Свідоме порушення державного кордону України. Незаконна гастрольна діяльність на території окупованої Росією Криму", - сказано у повідомленні про причини потрапляння співачки в базу.

У липні 2015 року співачка МакЅим виступала на сцені фестивалю "Кримські ночі", який проходив у Ялті.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, з початку року ДПСУ заборонила в'їзд в Україну 70 артистам.