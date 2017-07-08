Facebook вперше випередив VKontakte за кількістю українських користувачів

Соціальна мережа Facebook уперше випередила російського конкурента VKontakte за кількістю користувачів серед українців.

Такими є дані дослідження за червень 2017 року, проведеного організацією Factum Group Ukraine на замовлення Інтернет Асоціації України, передає «Голос Америки».

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Facebook, проте, поступається за відвідуваністю пошуковику Google та відеоплатформі YouTube. VKontakte досі тримає сильну позицію, лише трохи відстаючи від Facebook, однак показники відвідуваності впали в порівнянні з попередніми місяцями.

Дослідження охоплює дані, зібрані з комп’ютерів та мобільних пристроїв, що працюють на операційній системі Android.