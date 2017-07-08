Facebook вперше випередив VKontakte за кількістю українських користувачів

04:47, 08 липня 2017
Суспільство
189 0

VKontakte досі тримає сильну позицію, лише трохи відстаючи від Facebook, однак показники відвідуваності впали в порівнянні з попередніми місяцями.

Ілюстрація / REUTERS

Соціальна мережа Facebook уперше випередила російського конкурента VKontakte за кількістю користувачів серед українців.

Такими є дані дослідження за червень 2017 року, проведеного організацією Factum Group Ukraine на замовлення Інтернет Асоціації України, передає «Голос Америки».

Читайте такожПорошенко відхилив петицію про скасування заборони Вконтакте

Facebook, проте, поступається за відвідуваністю пошуковику Google та відеоплатформі YouTube. VKontakte досі тримає сильну позицію, лише трохи відстаючи від Facebook, однак показники відвідуваності впали в порівнянні з попередніми місяцями.

Дослідження охоплює дані, зібрані з комп’ютерів та мобільних пристроїв, що працюють на операційній системі Android.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Блокування в Україні ВКонтакте і Одноклассников
Теги: #заборона ВКонтакте в Україні#заборона російських сайтів в Україні