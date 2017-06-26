Українська аудиторія ВКонтакте знизилася на 60%

Аудиторія російської соцмережі ВКонтакте в Україні становить 3,8 млн неунікальних візитів з комп'ютерів у день. До запровадження санкцій цей показник становив 9,8 млн. Про це свідчать дані SimilarWeb, пише Кореспондент.

За даними статистики, падіння відвідуваності зупинилося на рівні 3,8 млн візитів у день. Аудиторія скоротилася на 61%, якщо порівнювати дані за квітень 2017 року і за перші 16 днів червня 2017 року.

У той же час відвідуваність соцмережі "Однокласники" впала на 64% - з 4,6 млн до 1,6 млн візитів у день.

Падіння відвідуваності інтернет-порталу yandex.ua досягло 65% - з 5,9 млн до 2 млн візитів у день.

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Mail.ru втратив 55% української аудиторії. Кількість щоденних візитів зменшилася з 4,9 млн до 2,2 млн.

Статистика включає неунікальні візити з десктопів. Представлені дані враховують відвідувачів з України, які зайшли на заблокований інтернет-ресурс через VPN.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ який, зокрема, передбачає блокування доступу до російських соцмереж. Документ, який наказує блокування зазначених ресурсів українськими інтернет-провайдерами, набув чинності 17 травня.