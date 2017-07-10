У Києві суд заарештував дельфінарій "Немо"

Суд арештував столичний дельфінарій «Немо». Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду від 3 липня цього року.

«Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження», - йдеться у документі.

Зазначається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 22.05.2017 ДП «АРДАЛ» (ІПН 30862359) на підставі договору купівлі-продажу передає у власність ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_1, (кадастровий номер НОМЕР_2), цільове призначення: для будівництва, обслуговування та експлуатації автозаправного комплексу. В той час, як на даний час там розташована та експлуатується двоповерхова будівля, в якій знаходиться Київський дельфінарій.

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Відповідно до листа з Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 09.06.2017, у департаменті відсутня інформація щодо видачі дозволу ТОВ «Нерум», ТОВ «Ардал» або іншим організаціям на виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1, (кадастровий номер НОМЕР_2).

В Ухвалі зазначається, що не зважаючи на вимоги Закону, а саме те, що цільове призначення земельних ділянок не відповідало намірам забудовника та не розраховано на будівництво двоповерхової капітальної будівлі, Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) не видано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, а Державною архітектурно-будівельною інспекцією України не видано відповідний дозвіл на виконання будівельних робіт та з 2015 року не вживалось жодних заходів щодо усунення вищевказаних порушень.

«Вказане свідчить про можливе вчинення службовими особами Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та Державної архітектурно-будівельної інспекції України кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України», - йдеться у документі.

Суд ухвалив: "Накласти арешт на земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер НОМЕР_2), яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_2, заборонивши розпоряджатись та використовувати будь-яким чином вказану земельну ділянку та розташовані на ній будівельні споруди, які не зареєстровані на праві власності".

Як повідомляв УНІАН раніше, представники зоозахисних організацій наголошували на необхідності припинити діяльність дельфінарію «Немо» в столиці, ухвали про прининення діяльності якого винесли вже два суди.

Президент Асоціації зоозахисних організацій України (АЗОУ) Ася Серпінська зазначила, що Київський еколого-культурний центр та АЗОУ звернулися до мера Києва Віталія Кличка щодо цього дельфінарію. У зверненні зазначається, що 2 липня 2012 року Одеський окружний адміністративний суд заборонив київському дельфінарію «Немо» надавати культурно-розважальні послуги.