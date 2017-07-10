У Хорошеві завершили термосанацію гімназії, повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

Як зазанчається у повідомленні, роботи з термосанації Хорошівської гімназії виконані на 100% у терміни, встановлені головою Житомирської ОДА Ігорем Гундичем. Тепер навчальний заклад - із утепленими стінами, заміненими вікнами та новим дахом.

За словами голови Хорошівської РДА Галини Ширченко, роботи з термосанації школи повністю завершені.

"Гімназія є опорною школою і до 1 вересня цього року тут необхідно облаштувати медіатеку. Зараз проводяться всі відповідні технічні ремонтні роботи для облаштування бібліотеки сучасного зразка», – повідомила Ширченко.

Роботи з реконструкції приміщення Хорошівської гімназії включали в себе утеплення стін, заміну вікон та даху, і проводилися за рахунок 4,14 млн грн коштів Державного фонду регіонального розвитку та за 460 тис грн коштів місцевого бюджету.

"У гімназії вже проведено поточний ремонт спортзалу. Наразі проводиться ремонт у шкільній їдальні, а найближчими днями розпочнуться роботи із заміни санвузлів",- зазначають в ОДА.