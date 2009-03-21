Хто розтрощив наметове містечко на Майдані? (додані фото)

14:10, 21 березня 2009
Суспільство
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Начальник міліції закликає здатися

До погрому наметового містечка громадської ініціативи «Геть усіх!» на Майдані Незалежності в Києві причетна громадська організація «Щит».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА.

Олександр Ємчук
«Встановлено, що ці події організовані громадянином Олександром ЄМЧУКОМ, який представляє громадське об’єднання «Щит», - сказав В.ЯРЕМА.

При цьому він зазначив, що вказана організація ще не зареєстрована Міністерством юстиції, а лише подала на розгляд свій статут.

Крім того, начальник київського главку міліції зауважив, що сьогодні оперативні працівники вживають заходів зі встановлення і затримання О.ЄМЧУКА, який наразі відсутній за місцем проживання. У зв’язку з цим В.ЯРЕМА закликав О.ЄМЧУКА добровільно з’явитися до органів внутрішніх справ і дати свідчення, запевнивши, що у протилежному випадку співробітники міліції все ж таки знайдуть О.ЄМЧУКА.

Також він категорично запевнив, що жоден працівник міліції не брав участі у нападі на наметове містечко.

Водночас, за словами В.ЯРЕМИ, у нього є запитання до своїх підлеглих: чому підрозділи швидкого реагування міліції після отримання інформації про подію від наряду патрульно-постової служби, що чергував в той день на Майдані, прибули не через 5 хвилин, а дещо пізніше, внаслідок чого жоден нападник не був затриманий. В.ЯРЕМА повідомив, що у зв’язку з цим призначив службове розслідування. «Я не знімаю відповідальності із себе і своїх підлеглих. Тому ми проводимо службове розслідування», - сказав він.

Разом з тим В.ЯРЕМА висловив переконання, що наряд ППС на Майдані діяв професійно – зміг переписати номера транспортних засобів, якими підвозились нападники, перевірив документи у О.ЄМЧУКА, який заявив міліціонерам, що нібито має дозвіл Київської міської державної адміністрації про знесення наметового містечка на головній площі столиці.

«Дії співробітників патрульної служби, на мій погляд, були професійні», - наголосив В.ЯРЕМА, додавши при цьому, що затримувати втрьох 60 чоловік було б недоцільно, оскільки їм або довелося б застосовувати табельну зброю, або можна було її втратити.

Розбите наметове містечко громадянської ініціативи ”Геть усiх” на Майдані Незалежності в Києві

Один з координаторів наметового містечка громадянської ініціативи ”Геть усіх”, лідер партії ”Братство” Дмитро Корчинський показує журналістам масштаби розгрому, на Майдані Незалежності в Києві

Також начальник столичної міліції поінформував, що встановлені та допитані троє водіїв автобусів, які підвозили нападників до Майдану. За їхніми свідченнями, транспортні засоби були замовлені й подані на вулицю Ямську близько 03.00 ночі. Однак про мету цього рейсу водії нічого не знали.

Разом з тим В.ЯРЕМА зазначив, що на даний час є троє потерпілих, які направлені на проходження судово-медичної експертизи на наявність у них тілесних ушкоджень та ступінь тяжкості. За його словами, міліція має 10 днів для проведення дослідчої перевірки і прийняття відповідного процесуального рішення, в тому числі, що стосується пошкодження майна, яке належало громадським організаціям, що проводили свої акції на Майдані.

В.ЯРЕМА також зауважив, що, згідно з записам відеокамер зовнішнього спостереження, напад на наметове містечко розпочався о 5.02 і тривав 9 хвилин.

Як повідомляли деякі ЗМІ з посиланням на прес-службу громадської ініціативи "Геть усіх!", 20 березня о 5-й годині ранку близько сотні чоловік в однаковій камуфляжній формі за сприяння міліції напали на наметове містечко цієї громадської ініціативи на Майдані Незалежності в Києві.

За інформацією прес-служби, внаслідок погрому побиті активісти, які знаходилися на наметах, і зруйновані намети.

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не причетна до знесення наметового містечка.

Довідка УНІАН. 18 березня на прес-конференції в УНІАН О.ЄМЧУК заявив, що новостворене ветеранами спеціальних підрозділів силових структур громадське об’єднання з протидії анархії, корупції та замовних політичних акцій “Щит” сприятиме наведенню порядку в Україні.

Прес-конференція активістів ГО “Щит”

Члены ОО “Щит” Руслан Бутко, Олег Корж, Олександр Ємчук і Микола Боднюк

За словами активістів організації, вони категорично проти “депресивної та агресивної” політичної реклами, “брудних і безглуздих” наметів, платних мітингувальників та різних провокаторів.

“Ми не будемо стояти, опустивши руки, і дивитися на те, як забруднюють наше місто чи шкодять нормальній роботі будь-якої установи або створюють проблеми громадянам. Ми вийдемо на вулицю і самі наведемо порядок без зайвих розмов та церемоній”, - наголосив О.ЄМЧУК.

Говорячи про форми і методи наведення порядку, він зазначив, що активісти “Щита” нестимуть чергування на вулицях міст, зокрема, у столиці, як колись народні дружинники.

Водночас представники громадського об’єднання “Щит” наголошують, що не пов’язані з жодними політичними силами й діятимуть виключно в межах українського законодавства.

 

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