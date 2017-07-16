Геращенко розповів, скільки зброї на руках в українців

Народний депутат, позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Гордон" на телеканалі "112 Україна" розповів, скільки одиниць зброї сьогодні на руках у українців.

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"Офіційно – 900 тисяч. З них десь 130 тисяч – нарізних і близько 800 тисяч з копійками – гладкоствольних. Що стосується, скільки незареєстрованої зброї – точної цифри немає. На сьогодні у нас дозволений будь-який вид озброєння мати на руках, крім короткоствольної зброї, тобто пістолетів, які можна носити приховано", - повідомив він.

"Цифри можуть бути різні, але всі вони не є точними", - додав він.

Геращенко також заявив, що виступає за проведення в Україні консультативного референдуму з питання легалізації зброї.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що після прийняття закону про вільний обіг зброї можливе збільшення її незаконного застосування.