Геращенко розповів, скільки зброї на руках в українців

03:41, 16 липня 2017
Суспільство
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В українців зараз на руках перебуває 900 тисяч "стволів", з них десь 130 тисяч – нарізних та близько 800 тисяч – гладкоствольних.

REUTERS

Народний депутат, позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Гордон" на телеканалі "112 Україна" розповів, скільки одиниць зброї сьогодні на руках у українців.

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"Офіційно – 900 тисяч. З них десь 130 тисяч – нарізних і близько 800 тисяч з копійками – гладкоствольних. Що стосується, скільки незареєстрованої зброї – точної цифри немає. На сьогодні у нас дозволений будь-який вид озброєння мати на руках, крім короткоствольної зброї, тобто пістолетів, які можна носити приховано", - повідомив він.

"Цифри можуть бути різні, але всі вони не є точними", - додав він.

Геращенко також заявив, що виступає за проведення в Україні консультативного референдуму з питання легалізації зброї.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що після прийняття закону про вільний обіг зброї можливе збільшення її незаконного застосування.

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Теги: #зброя в Україні