У Дніпрі сьогодні змінять маршрут руху два трамваї
Призупинення руху пов'язане з ремонтом трамвайної колії по Кайдацькому мосту.
У понеділок, 17-го липня, з 21:00 призупиняється рух трамваю №18. Трамваї маршруту №19 перевозитимуть пасажирів за зміненим маршрутом.
Про це повідомляє прес-служба міськради Дніпра.
Читайте такожУ Дніпрі позашляховик врізався в автобус (фото)
Тимчасове призупинення руху пов'язана з ремонтом трамвайних шляхів по Кайдакскому мосту.
Змінений маршрут №19 буде від пл. Старомостовая — ДЕВЗ. Останні відправлення трамваїв з кінцевих зупинок по маршруту:
№18 - від ДЕВЗ о 19:59; від ж/м Лівобережний-3 о 20:32.
№19 - від пл. Старомостова о 19:48; від ж/м Лівобережний-3 о 20:39.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі поліцейські евакуювали пасажирів з палаючого трамвая. Трамвай рухався з боку центру у бік 12 кварталу.