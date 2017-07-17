У Дніпрі сьогодні змінять маршрут руху два трамваї

У понеділок, 17-го липня, з 21:00 призупиняється рух трамваю №18. Трамваї маршруту №19 перевозитимуть пасажирів за зміненим маршрутом.

Про це повідомляє прес-служба міськради Дніпра.

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Тимчасове призупинення руху пов'язана з ремонтом трамвайних шляхів по Кайдакскому мосту.

Змінений маршрут №19 буде від пл. Старомостовая — ДЕВЗ. Останні відправлення трамваїв з кінцевих зупинок по маршруту:

№18 - від ДЕВЗ о 19:59; від ж/м Лівобережний-3 о 20:32.

№19 - від пл. Старомостова о 19:48; від ж/м Лівобережний-3 о 20:39.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі поліцейські евакуювали пасажирів з палаючого трамвая. Трамвай рухався з боку центру у бік 12 кварталу.