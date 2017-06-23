У Дніпрі поліцейські евакуювали пасажирів з палаючого трамваю
15:13, 23 червня 2017Інциденти
252 0
Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Поліцейські зупинили трамвай через гучномовець / фото УНІАН
У Дніпрі поліцейські евакуювали пасажирів з палаючого трамваю. Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Дніпра, передає Depo.Дніпро.
Трамвай рухався зі сторони центру у бік 12 кварталу.
Читайте такожУ Харкові трамвай протаранив Lanos і протягнув його кілька метрів по дорозі (фото)
Поліцейські зупинили трамвай через гучномовець, аби пасажири трамваю змогли перейти на узбіччя, викликали "101" та допомогли водію трамваю загасити полум'я за допомогою вогнегасника. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Раніше у центрі Києва авто врізалося в трамвай.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter