На Житомирщині відбувся фестиваль "Аристократична Україна"

На Житомирщині сьогодні відбувся фестиваль “Аристократична Україна”.

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, захід пройшов на території історико-культурного комплексу Замок-музей Радомисль

«Щойно завершився Всеукраїнський фестиваль-показ етнічного та стилізованого одягу й аксесуарів «Аристократична Україна», - розповіли організатори заходу.

На ньому дизайнери та народні майстри представили зразки етнічного стилізованого одягу, взуття, художніх виробів, тощо. У рамках фестивалю також пройшов показ-дефіле моделей в історичному та сучасному етнічному одязі, до того ж моделями було представлено різноманітні аксесуари, які доповнюють жіночий образ.

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Окрім цього, перед учасниками заходу виступили музичні колективи, відбулася святкова програма. За підсумками фестивалю визначено переможців у кількох номінаціях.

Організатори й надалі планують проводити «Аристократичну Україна» у форматі щорічного заходу, де свої роботи на рівні з кращими професійними дизайнерами демонструватимуть народні майстри.