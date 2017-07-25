Полковник міліції, який втік з Одеси після подій 2 травня, отримав громадянство РФ

Колишній заступник начальника Головного управління МВС України в Одеській області Дмитро Фучеджи, який є фігурантом справи про масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року, отримав громадянство Російської Федерації.

Про це у коментарі УНІАН сказав начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

Він підтвердив, що Генпрокуратура Росії повідомила, що Фучеджи отримав російське громадянство.

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"Ми направили запит про затримання і екстрадицію. Відповідь прийшла, що це не може бути виконано, бо він громадянин Російської Федерації", - сказав Горбатюк.

Начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ наполягає, що необхідно вручити Фучеджи документи про підозру. Також він вказав на можливість заочного розгляду його справи у суді або очікувати розшуку та затримання.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули у Будинку профспілок під час пожежі.

ГПУ 30 квітня 2015 року оголосила про підозру у службовій недбалості під час трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року колишньому начальнику ГУ МВС України в Одеській області Петру Луцюку. За даними ГПУ, керівництво Одеської обласної міліції не забезпечило 2 травня 2014 року належну охорону громадського порядку в м. Одеса.

Крім того, у вчиненні службових злочинів під час цих же подій в Одесі обвинувачується колишній заступник начальника ГУ МВС України в Одеській області Фучеджи, який перебуває в розшуку.