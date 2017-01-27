ГПУ назвала ім’я розшукуваного фігуранта справи 2 травня, який півтора року отримував пенсію в Україні

Про це повідомили в управлінні зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Як випливає з повідомлення, фігурант, про якого заявили 23 січня учасники громадської комісії «Група 2 травня», що займається незалежним розслідуванням, це колишній заступник начальника ГУ МВС в Одеській області, полковник міліції Дмитро Фучеджі. Він перебуває в розшуку з 15 травня 2014 року.

Наголошується, що Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

У ході слідства встановлено, що посадові особи ГУ МВС в Одеській області у жовтні 2014 року, перевищуючи свої службові повноваження, подали до головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в області свідомо неправдиві документи, заповнені від імені розшукуваного Фучеджі. Зазначається, що на підставі цих підроблених документів чиновники главку ПФУ оформили Фучеджі довічну пенсію за вислугою років з 27 червня 2014 року.

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Крім цього, встановлено, що на ім'я фігуранта 7 жовтня 2014 р. відкрито банківський рахунок, а 16 січня 2015 року видано додаткову картку його доньці, що в подальшому дозволило їй безперешкодно знімати кошти з вказаного рахунку і розпоряджатися ними. Банк це зробив на підставі заяви дочки, яка діяла на підставі незавіреної нотаріальної копії довіреності від 15 вересня 2014, виданої нотаріусом міста Нижній Новгород (РФ). Також встановлено, що 17 січня 2015 року співробітниками філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» доньці Фучеджі через касу видано понад 51 тис. грн.

«Внаслідок умисних дій посадових осіб філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» донька підозрюваного, не маючи законних підстав, у період з 7 жовтня 2014 по 1 жовтня 2016 року отримала грошові кошти на загальну суму понад 158 тис. грн, які зараховувалися на рахунок, відкритий на ім'я Д. Фучеджі», - йдеться у повідомленні.

У ході здійснення досудового розслідування постановою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 11 листопада 2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку.

На підставі вилучених документів у грудні того ж року призначено судову почеркознавчу експертизу.

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Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні представник громадської комісії «Група 2 травня», що проводить незалежне розслідування подій, під час яких у місті загинуло 48 людей, заявив, що фігурант у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року, який перебуває у розшуку, півтора року незаконно отримував пенсію в Одесі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, де було наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.