У Києві гола активістка FEMEN забралася на пам'ятник Володимиру (відео)

Рух Femen в Києві провів акцію проти Хресного ходу, який відбувся у столиці. Про це повідомляє "Страна".

На її грудях було написано Putin Kills (Путін вбиває). Ганна прийшла на акцію з двома хлопцями, які поставили їй сходи на пам'ятник. Вона залізла, повисіла кілька хвилин, мабуть зображуючи розп'яття, потім спустилася вниз.

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При цьому їй стало погано, приїхала поліція допомогла дівчині спуститься з драбини і викликали швидку.

Варто відзначити, що допомагала Ганні ще одна активістка Анжеліна Діаш, яка тиждень тому провела акцію в Адміністрації президента.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня після переговорів президента України Петра Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка в Адміністрації президента України, коли міністри культури обох країн почали підписувати двосторонні документи, Діаш оголила груди і почала бігати перед камерами, вигукуючи гасла «Жыве Беларусь» і «Стоп диктатура!». Охоронці негайно вивели її із зали.