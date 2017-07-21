Оголені груди на зустрічі Порошенка і Лукашенка: Femen назвали витівку "помстою диктатору"

Організатор і лідер руху Femen Ганна Гуцол пояснила, чому одна з активісток оголила груди під час спільної прес-конференції президентів України і Білорусі Петра Порошенка і Олександра Лукашенка.

Як написала Гуцол в Facebook, рух Femen таким чином висловив своє ставлення до візиту Лукашенка до України.

«Сотні українців загинули і продовжують гинути за демократію і свободу України, але сьогодні на офіційному рівні в нашій країні приймають людину, яка у своїй країні вбиває, викрадає людей і пригнічує будь-яке інакомислення», - йдеться в повідомленні Гуцол.

Вона заявляє, що в 2011 році активістки Femen стали жертвами білоруського КДБ. «Під час акції протесту проти Лукашенка в Мінську їх викрали співробітники КДБ, після чого катували, знущалися і викинули голих, переляканих і без документів у лісі», - написала лідер руху.

За її словами, акцією Femen хоче нагадати всьому світу: «Лукашенко диктатор і ми не повинні приймати його в демократичній країні! «Жыве Беларусь».

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