Суд продовжив тримання під вартою п'ятьом фігурантам у справі 2 травня в Одесі

У місті Чорноморську (колишній Іллічівськ) Одеської області сьогодні суд на місяць продовжив тримання під вартою п'ятьом фігурантам справи 2 травня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Іллічівський міський суд, який розглядає цю справу, прийняв сьогодні, 27 липня.

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За клопотанням обвинувачення, тримання в СІЗО продовжено на 30 днів: громадянам Росії - Євгену Мефедову і Максиму Сакауову, а також трьом українцям - Сергію Долженкову, Сергію Корчинському і Владиславу Романюку.

Представник звинувачення наполягав на продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв'язку з тим, що підсудні можуть чинити тиск на свідків, а також переховуватися від правосуддя, покинувши межі України.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня суд продовжив тримання під вартою п'ятьом фігурантам справи 2 травня 2014 року.

26 травня Апеляційний суд Одеської області переніс розгляд справи про масові заворушення 2 травня 2014 року в місто Чорноморськ. На лаві підсудних - 20 осіб, з яких п'ятеро утримуються в СІЗО.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.