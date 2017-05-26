Трагедія 2 травня в Одесі: розгляд справи перенесено до Чорноморська

Апеляційний суд Одеської області переніс розгляд справи про масові заворушення 2 травня 2014 року до міста Чорноморська (колишній Іллічівськ, Одеська область).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення про зміну підсудності та перенесення розгляду справи до Іллічівського міського суду Апеляційний суд ухвалив сьогодні, 26 травня.

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Як зазначили у громадській комісії «Група 2 травня», що проводить незалежне розслідування, перенесення слухань до іншого міста може ще більше ускладнити процес. В даному випадку до Чорноморська на засідання доведеться доставляти 5 фігурантів, які утримуються в СІЗО Одеси, потрібна присутність ще 15 фігурантів, запобіжний захід яких не пов'язаний із триманням під вартою, десятків потерпілих, адвокатів тощо

Зазначається, що термін перебування в СІЗО п'яти підозрюваних, серед яких двоє росіян, закінчується 6 червня.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Апеляційний суд Одеської області переніс розгляд справи щодо масових безладів 2 травня 2014 року із Малиновського райсуду міста до Київського райсуду Одеси. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з самовідводом, взятим 15 травня трьома суддями Малиновського районного суду, які задовольнили клопотання адвоката обвинуваченого Сергія Долженкова (відомий, як «Капітан Какао») Ольги Балашової про відвід трьох суддів.

23 травня Київський райсуд повернув справу в Апеляційний суд Одеської області для зміни підсудності. У прес-службі суду пояснили, що даний райсуд фізично не може забезпечити розгляд матеріалів провадження у зв'язку з гострою нестачею суддів із відповідною «кримінальної» кваліфікацією.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

27 листопада 2014 року в Приморському районному суді Одеси почалися судові слухання про масові заворушення 2 травня. Однак цей райсуд звернувся до апеляційної інстанції з проханням змінити підсудність через тиск зацікавлених сторін, і матеріали було передано до Малиновського райсуду Одеси. Там розглядалися епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, із яких п'ятьох тримають під вартою (серед них двоє росіян), решта – мають інші запобіжні заходи.