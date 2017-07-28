Український пілот став героєм Туреччини, здійснивши складну аварійну посадку

Український пілот турецької компанії "Atlasglobal" Олександр Акопов 27 липня здійснив героїчну посадку аварійного пасажирського лайнера в стамбульському аеропорту "Ататюрк". На борту літака знаходився 121 пасажир і 6 членів екіпажу.

Читайте такожНебезпечний маневр: опубліковано відео польоту українського Су-27 на наднизькій висоті

Як повідомив журналіст Осман Пашаєв на своїй сторінці в Facebook, рейс вилетів зі Стамбула в Ерджан (Північний Кіпр). На висоті 4 тисячі футів літаку розбило носову частину і скло кабіни пілотів. Капітан Акопов прийняв рішення повертатися.

Акопов посадив борт, нахиливши літак трохи набік, щоб бачити через бічне скло смугу. Диспечери Ататюрка дуже точно вели його на посадку.

Турецькі ЗМІ проголосили українця героєм, всюди в Туреччині його впізнають і вітають. Відзначається, що він налітав 13908 годин.