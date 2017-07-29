В Україні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман та секретар Ради Національної безпеки та оборони привітали бойовий склад Сил спеціальних операцій Збройних Сил України з професійним святом, яке відзначається сьогодні, 29 липня.

«Сили спеціальних операцій – гордість Збройних Сил України.Вітаю воїнів!», - зазначив Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Сильні, витривалі, безстрашні та мужні – такі наші воїни спецпризначенці, вони виконують найважчі бойові задачі», - написав у соціальній мережі Гройсман.

Прем’єр подякував воїнам за віддану службу.

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За словами Турчинова, створення підрозділів Сил спеціальних операцій було одним із важливих кроків реформування Збройних Сил України за стандартами НАТО. Секретар РНБО нагадав, що їх призначення - вирішувати найскладніші задачі в найнебезпечніших бойових умовах, зокрема, і в тилу ворога.

«Переконаний, що солдати і офіцери Сил спеціальних операцій готові гідно виконати поставлені перед ними завдання. Тому що до цих Сил відбиралися найкращі солдати і офіцери, які мають за плечима значний бойовий досвід. Багато з них за мужність і героїзм отримали заслужені державні нагороди», - підкреслив Турчинов.

Він наголосив, що Сили спеціальних операцій стали взірцем для всіх ЗСУ, прикладом мужності, відваги та професіоналізму.

«Ви - потужна сила нашої армії, гордість нашої країни, гідні продовжувачі славетних традицій українського війська! Зі святом, дорогі друзі! Нехай Господь благословить вас і ваші родини!», - додав секретар РНБО.