У центрі Одеси відбувся перший фестиваль феєрверків (фото, відео)

У центрі Одеси напередодні увечері тисячі людей стали глядачами першого фестивалю феєрверків.

Як передає кореспондент УНІАН, пізно ввечері городяни і туристи зібралися на Приморському бульварі, Морському вокзалі порту, Потьомкінських сходах і Стамбульському парку на шоу, яке почалося приблизно о 22.30 і тривало годину.

В небо було випущено 7 тис. залпів з невеликими перервами. Відповідне обладнання організатори встановили на старому пірсі Морського вокзалу.

Як зазначила директор департаменту туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова, всі заряди сертифіковані, доставлені з Китаю і Японії.

Читайте такожНа Одещині майбутні десантники видовищно відпрацьовували складні завдання (відео)

За її словами, під час проведення фестивалю було дотримано всіх заходів безпеки - постріли здійснювалися за 450 метрів від урізу води, що в 3 рази більше, ніж передбачено нормами безпеки.

Шоу фінансувалося за позабюджетні кошти. У зв'язку з його проведенням з 18.00 було перекрито рух всього транспорту на вулиці Приморській.

Вночі в історичному центрі утворився масштабний транспортний затор.