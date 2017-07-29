Сьогодні вранці у Житомирі відбувся випуск офіцерів Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з цієї нагоди розпочалися покладанням квітів до пам'ятника Сергію Корольову, до стели випускникам - героям та гірлянди слави - до пам'ятника “ Випускникам та курсантам, які загинули, захищаючи Батьківщину”. Після цього за участі влади було відкрито оновлений вхід до Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова з пам'ятними знаками.

Читайте такожБільше чотирьохсот молодих фахівців завершили навчання у Житомирському інституті медсестринства

Вже о 10 годині в інституті відбувся ритуал випуску офіцерів. Молодих лейтенантів привітали присутні на церемонії їхні родичі та друзі.

Завтра в інституті пройде церемонія складання військової присяги студентами підготовки офіцерів запасу. “ Під час урочистих заходів у присутніх буде нагода послухати святковий концерт та спостерігати реконструкцію бою з диверсійно - розвідувальною групою умовного противника із елементами рукопашного бою та залученням сучасної військової техніки”,- йдеться у повідомленні прес-служби цього закладу.