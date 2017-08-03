Київська влада домовилася з мешканцями про розблокування руху на Харківському шосе

Мешканці, які зранку перекривали Харківське шосе через проблеми з електро- і водопостачанням у так званих будинках Войцеховського, розблокували вулицю – рух транспорту відновлюється. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, у результаті тривалих переговорів з мешканцями досягнуто конструктиву та розроблений план дій, аби уникнути таких кризових ситуацій у подальшому. Заступник голови КМДА додав, що перемовини тривали з ранку. Участь у них взяли як представники КМДА, району, так і ПАТ «Київенерго».

«Зараз електропостачання цих будинків відновлюється. Однак протягом найближчого часу міська влада спільно з активами та представниками будинкових громад повинні вирішити проблемні питання отримання будинками технічних умов. Також на порядку денному – реструктуризація боргів за послуги водо- і електропостачання та, водночас, визначення структури цих боргів. Адже зараз облік ведеться за єдиним приладом обліку на всі 7 будинків. Треба з’ясувати, хто саме має борг», – сказав Петро Пантелеєв.

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Представник міської влади підкреслив, що КМДА готова йти назустріч ошуканим мешканцям, але і від них нам потрібна готовність організуватися, співпрацювати та виконувати домовленості.

«Ми сподіваємось на конструктив і виконання напрацьованого рішення усіма залученими сторонами. Адже технічні умови не виконані і ввести в експлуатацію будинок у тому стані, в якому його залишив забудовник, неможливо. Зі своєї сторони ми готові усіляко сприяти вирішенню цієї ситуації. Вже наступного тижня ПАТ «Київенерго» має провести технічну раду з офіційними представниками будинків», – додав Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 серпня з 4:00, мітингувальниками було перекрите Харківське шосе в районі зупинки «Інститут хімії».​

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Києві мітингувальники знову заблокували Харківське шосе. Люди протестували через проблеми з електро - та водопостачанням.