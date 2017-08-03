У Києві мітингувальники знову заблокували Харківське шосе

Харківське шосе у Києві перекрито від Ленінградської площі до Інституту хімії у зв’язку із протестом мешканців будинків на Войцеховського проти відключення їм енергопостачання. Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, наразі тимчасово заблоковано роботу трамваїв маршрутів №№ 8, 22, 29 та автобусів маршрутів №№ 42, 45, 51, 63, 115.

«Сьогодні, 3 серпня від початку руху, а саме – з 4:00, мітингувальниками перекрито Харківське шосе в районі зупинки «Інститут хімії». Так, заблоковано роботу трамваїв маршрутів №№ 8, 22, 29 та автобусів маршрутів №№ 42, 45, 51, 3, 115. На ділянці працює поліція», - повідомили у КМДА.

Наразі рух трамваїв маршруту №8 організовано так: бул. Перова – ст. м «Лісова»; рух трамваїв маршруту №22: бул. Перова – Дарницьке ТРЕД. Трамваї маршруту №29 курсують від ст. м. «Лісова» до вул. Сабурова.

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Виїзд автобусів маршрутів №№ 42, 45, 51, 63, 115 скеровано в об’їзд Харківського шосе. Рух автобусів маршруту №115 організовано з Дарницької площі до Контрактової площі, автобусів маршруту №45 – зі ст. м. «Харківська» до вул. Привокзальної. Рух автобусів маршруту №51 організовано на двох ділянках: ст. м. «Червоний Хутір» – вул. Привокзальна, ст. м. «Либідська» – Дарницька пл., автобуси маршрутів №63 курсують так: ст. м. «Червоний Хутір» – вул. Привокзальна, автобуси маршруту №42 – від вул. Шептицького до Дарницького універмагу.