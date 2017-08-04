Пришестя кавунів: на Київщину прибула "баржа Гройсмана" (фоторепортаж)
Скоро розпіарені прем'єром кавуни із баржі прибудуть вантажівками до столиці.
Баржа з кавунами із Херсонщини вже прибула до Переяслава-Хмельницького на Київщині. Далі ягоди вантажівками повезуть до Києва, їх вже перевантажили.
За мандрівкою кавунів, яку помпезно анонсував прем'єр Володимир Гройсман, уся країна стежила в режимі онлайн.
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Нагадаємо, раніше Гройсман заявив про першу за 14 років поставку кавунів з Херсона до Києва на баржі. "Вперше за 14 років херсонські кавуни відправляться в столицю не автошляхами, а річковим транспортом. Це – позитивна новина, яка говорить про те, що річкове сполучення, яке, на жаль, перебуває в занепаді останніми роками, починає відроджуватися", - йшлося у повідомленні прем'єра.
Користувачі соцмереж одразу почали поширювати жарти через цю заяву Гройсмана.
А тим часом кавун із баржі вже навіть завів свій акаунт у Twitter:
Привіт, друзі! Пливемо Дніпром все в порядку. Скоро в столицю! Колективне фото з колегами pic.twitter.com/gCm3msV3cE— Кавун з Баржі (@kavun_z_barzhi) 1 августа 2017 г.