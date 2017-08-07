У Києві суд заарештував чоловіка, який жорстоко вбив свою родину
На місці вбивства правоохоронці вилучили речові докази, зокрема одяг зі слідами крові, 2 ножі та сокиру.
Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб 42-річному киянину, який жорстоко вбив свою родину.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 України (умисне вбивство двох або більше осіб).
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Як нагадали у прокуратурі, 4 серпня правоохоронці, які прибули на місце події за викликом родичів, виявили в квартирі чотирьох вбитих людей: літнє подружжя та двох їхніх доньок. На місці вчинення злочину був затриманий 42-річний син подружжя.
На місці події правоохоронці вилучили речові докази, зокрема одяг зі слідами крові, 2 ножі та сокиру.
Досудове розслідування триває.