У Чернігові заарештували двох окультистів, підозрюваних у жорстокому вбивстві подружжя

Новозаводський суд Чернігова в суботу заарештував чоловіка і жінку, що займалися окультизмом, яких підозрюють у вбивстві подружжя з Києва. Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій головного управління Нацполіції в області.

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Обом підозрюваним присудили тримання під вартою строком на два місяці.

Жінка, яка має репутацію знахарки, та її співмешканець підозрюються у вбивстві на Чернігівщині молодої пари зі столиці.

Cлідчі головного управління Нацполіції у Чернігівській області розслідують кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб) – карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому п. 6 ч. 2 цієї статті (корисливі мотиви).

Як повідомляв УНІАН, тіла 27-річних чоловіка та жінка з Києва, які зникли 14 червня, виявили закопаними біля села Шаповалівка Борзнянського району на Чернігівщині.

Подружжя тривалий час не могло народити дітей. Вони познайомилися із чоловіком, який за допомогою «магії» пообіцяв їм допомогти. Коли вони за попередньою домовленістю приїхали на Чернігівщину, зловмисник вбив чоловіка і жінку та закопав тіла біля ферми.

Спочатку співробітники карного розшуку поліції Києва оперативно вийшли на слід його спільниці, яку затримали неподалік від місця події. Самого ж підозрюваного у вбивстві виявили і затримали на базі відпочинку у Черкаській області. У затриманих вилучили окультну літературу, амулети та різноманітні ритуальні предмети.