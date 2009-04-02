Тимошенко розтлумачить Близнюкові, що боргів із зарплати немає

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує завтра, 3 квітня, о 12.00 провести нараду з питань виплати заробітної плати у вугільній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«На сьогоднішній день не існує заборгованості перед працівниками Міністерства вугільної промисловості – шахтарями, шахтобудівниками, всіма тими, хто сьогодні працює і зайнятий на підприємствах вугільної галузі, включаючи і сферу обслуговування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що після заяви голови Донецької обласної ради Анатолія БЛИЗНЮКА про наявність багатомільйонної заборгованості на підприємствах вугільної галузі в Донецькій області вона перевірила всю інформацію про стан виплат.

«Я проаналізувала всі дані, і можу сказати, що на сьогоднішній день абсолютно всі гроші на заробітну плату у вугільній галузі перераховані. Всім, кожній людині заробітна плата або вже виплачена, або буде виплачена через кілька годин, тому що все ще здійснюється процес виплат», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що на нараду буде запрошений А.БЛИЗНЮК, керівництво Міністерства вугільної промисловості, а також представники профспілок для з`ясування і повторної перевірки всієї інформації.

«На цю хвилину я переконана, що заборгованості із заробітної плати всім працюючим у вугільній галузі на сьогоднішній день не існує», - наголосила голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО оголосила подяку міністрові вугільної промисловості Віктору ПОЛТАВЦЮ за ліквідацію заборгованості з виплати заробітної плати у вугільній галузі.

Водночас, А.БЛИЗНЮК повідомив 1 квітня, що в Донецькій області станом на 31 березня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам вугільної галузі становить 736,2 млн. грн.

Він спростував недавню заяву прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО про те, що уряд виплатив заборгованість із зарплати шахтарям. «Треба називати речі своїми іменами. В даному разі я не знаю, про що говорила прем`єр-міністр. Я не називаю цифри по країні, я назвав їх по Донецькій області. Все решта – це неправильна інформація, якщо не сказати більше», - зазначив А.БЛИЗНЮК.